Beursblog: beleggers nemen winst na tegenvallers bij banken

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 756.57 -0.78 %

De AEX staat aan het begin van de middag duidelijk lager. Beleggers doen het voorzichtig aan in aanloop naar de publicatie van kwartaalcijfers door vooraanstaande Amerikaanse bedrijven en de rentebesluiten in de VS en Europa volgende week. Tegenvallende kwartaalberichten van UBS en First Republic doen vooral ABN Amro en ING pijn. Randstad is de grootste daler in reactie op zijn kwartaalcijfers.