Beursblog: Nasdaq stevig lager om recessievrees; malaise First Republic

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 755.45 -0.92 %

Wall Street is dinsdag stevig teruggevallen. Vooral techbeurs Nasdaq zakt stevig weg vanwge de opgelaaide recessievrees bij beleggers in de VS. In de bankensector maakt First Republic een harde schuiver.