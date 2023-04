Beursblog: Randstad onderuit in lagere AEX

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 756.74 -0.75 %

De AEX staat vanochtend duidelijk lager. Toegenomen zorgen over de Amerikaanse regionale bank First Republic, die vooral ABN Amro en ING op de beurs raken, en vrees voor mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers bij Microsoft en Alphabet leiden tot terughoudendheid bij beleggers. Randstad is de grootste daler in reactie op zijn kwartaalcijfers. Ook het kwartaalbericht van AkzoNobel krijgt een lauwe ontvangst.