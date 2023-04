Beursblog: verlies Azië onder aanvoering van techbedrijven

Door Johan Wiering

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 762.49 %

De Aziatische aandelenbeurzen gaan vanochtend overwegend omlaag. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die vanavond naar buiten komen. De beurs in Tokio is een positieve uitzondering.