Dijsselbloem: bankencrisis in Nederland was een zegen

Dat zei Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën, maandag op een discussiebijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Banken en economenblad ESB. „Achteraf is de bankencrisis een zegen geweest. Daardoor móest er iets gebeuren.”

Dat de Europese Commissie destijds van ING eiste dat de bank zou worden gehalveerd, door de verkoop van verzekeraar NN, noemt Dijsselbloem ‘een blessing in disguise’. „Nederland is door de zure appel heengegaan.”

Italië

De oud-minister constateert dat andere landen hun bankensector niet grondig hebben schoongemaakt. Dijsselbloem noemt Italië met name. „In Italië zijn banken ongesaneerd, nauwelijks geherstructureerd gewoon doorgegaan. De waarschuwing voor het ontstaan van zombiebanken daar is gewoon waarheid geworden.”

Dijsselbloem hoopt dat banken die in problemen raken gewoon om kunnen vallen. Daartoe is Europese regelgeving opgetuigd die ervoor zorgt dat aandeelhouders en obligatiehouders de schade opvangen. „Er moeten op een nette manier banken kunnen worden afgehandeld.”

Verkeerde boodschap

Het heeft de PvdA’er dan ook verbaasd dat premier Mark Rutte banken rond de salarisrel bij ING vorig jaar ‘semi-publieke instellingen’ noemde. „Dat is de verkeerde boodschap”, aldus Dijsselbloem. „Als leidende politici blijven zeggen dat ze uiteindelijk banken zullen redden, gaat daar een impliciete bescherming van uit.”

Dijsselbloem is zeer positief gestemd over de huidige staat van de Nederlandse banken. Maar over Europa als geheel is hij zeer bezorgd: „De Europese bankensector heeft grote problemen. Europa heeft nog steeds te veel banken, 80% van de economie is nog afhankelijk van bankfinanciering. In veel landen worden banken daarbij nog te veel beschermd en uit de wind gehouden.”