’Verloop bij fonds NN IP zorgwekkend’

Nadat het Haagse NN IP had aangekondigd het fonds met nu €740 miljoen onder beheer anders te gaan beheren, heeft de onafhankelijke onderzoeker zijn advies van neutraal naar negatief gezet.

Volgens fondsanalist Jeffrey Schumacher lijdt het fonds sterk onder de uitstroom van experts. „Hoofdbeheerder Bruno Springael is sinds juni 2011 de enige constante factor bij dit fonds”, benadrukt hij.

In 2014 boekte dit specifieke fonds van NN IP nog 17,4% jaarrendement, in 2015 7,5% en de 14,2% van 2016 voldeed ook. Vorig jaar stond er een negatieve score van 8,9% voor beleggers op hun geld.

Reorganisatie trekt spoor

In acht jaar tijd zijn vijf medebeheerders van dit fonds actief geweest, vorig jaar alleen al waren er twee wissels. Dat volgt op een reorganisatie bij NN IP, meldt Morningstar.

Het analistenteam van het Haagse NN IP is gereduceerd van ruim twintig naar veertien analisten. Voor Aziatische aandelen is geen analistenondersteuning meer beschikbaar, aldus de onderzoeker, en voor de Amerikaanse aandelen leunt het op de samenwerking met American Century Investments. De effectiviteit daarvan is niet bewezen, aldus Schumacher.

Twijfels

„Het valt te bezien of het op Europa gerichte analistenteam in staat zal zijn om de uitvoering van de strategie te verbeteren”, schrijft Morningstar.

En: „De reeks aan dividendverlagingen en -schrappingen die dit fonds hebben geraakt over de afgelopen jaren, doen bij ons de twijfels rijzen over de discipline waarmee het proces wordt uitgevoerd en de bekwaamheid van de beheerders.”

Wel positief noemt Schumacher de lager dan gemiddelde kosten voor het fonds. Al met al zijn er voor beleggers „betere opties te vinden (..) in deze categorie”.