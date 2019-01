Column: suikerdip na suikerkick

Veel van de winstgroei is te danken aan de ‘snoepjes’ die Trump uitdeelde aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Dankzij de suikerkick in de vorm van belastingenverlagingen hebben ondernemingen 25% meer winst in de boeken kunnen schrijven.

De vraag is nu hoe snel de suikerdip volgt op de suikerkick.

Winsten stabiliseren

Wij verwachten dat de bedrijfswinsten in 2019 zullen stabiliseren en een groei zullen laten zien van zo’n 5%. Dit is genoeg om de aandelenmarkten te laten klimmen. We moeten goed letten op wat de raden van bestuur zeggen over hoe hun ondernemingen omgaan met zaken als handelsspanningen, strengere regelgeving, verstorende technologie en veranderingen in de leveringsketen.

De grootste vraag blijft wat de gevolgen van de handelsoorlog precies zijn voor Amerikaanse bedrijven.

Het feit dat Apple zijn vooruitzichten heeft herzien wordt gezien als een teken aan de wand dat de effecten van de handelsoorlog beginnen door te druppelen in het Amerikaanse bedrijfsleven.

Apple geeft wel eerlijk toe dat de lager dan verwachte productie van iPhones ook heeft bijgedragen aan de naar beneden bijgestelde winstverwachtingen.

Marges in schijnwerpers

De toelichting op de cijfers van de S&P500-bedrijven zullen ook een beter beeld geven van hoe de Amerikaanse economie echt draait. Aandelen- en obligatiemarkten zullen goed luisteren naar wat de top van het Amerikaanse bedrijfsleven te zeggen heeft om zo een beter beeld te krijgen van welke richting de Fed opgaat.

Vooral de marges zullen bij de presentatie van de bedrijfscijfers in de schijnwerpers staan. De omzetgroei houdt misschien wel stand maar de arbeidskosten stijgen en regelgeving speelt bepaalde sectoren parten. Dit wordt gecompenseerd door een verbetering van productiviteitsgroei, zelfs aan het einde van deze cyclus.

Ondanks dat dit geen geweldig bedrijfscijferseizoen wordt, is het wel een belangrijk. De winstvoordelen van Trumps belastingdouceurtjes zijn vervaagd en de vooruitzichten voor bedrijven worden vertroebeld door een aantal grote onzekerheden.

Zorgwekkend

Het risico bestaat dat bedrijven de recente selloff aanwenden om de lat voor het komend jaar te verlagen. Dat is zorgwekkend.

Er is immers nog voldoende momentum om een behoorlijke winstgroei te realiseren, en wanneer het beleggerssentiment zo negatief is, kan zelfs een sprankje goed nieuws risicomijdende beleggers stimuleren om hun geld aan het werk te zetten.

Andrew Milligan is hoofd wereldwijde beleggingsstrategie bij Aberdeen Standard Investments

