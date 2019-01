’KLM grijpt mis bij verre bestemming’

Voor de kerst lag er een akkoord over de groei van Schiphol, maar ORS-voorzitter Hans Alders besloot zijn advies een maandje uit te stellen in verband met de toekomst van Lelystad Airport.

„Met KLM en Schiphol hadden we een akkoord voor groei van 25.000 extra starts- en landingen tot 2030. Dat komt neer op één nieuwe verre verbinding per jaar”, zegt Van Ojik.

„Alders heeft zijn moment gemist. Mijn achterban is nu door een coup van mening dat er helemaal geen groei meer mogelijk is. Alders kan niet anders dan de opdracht teruggeven aan de minister.”

Besluit na Statenverkiezingen

Er wordt al maanden onderhandeld over de groei van Schiphol, die doorkruist wordt door een discussie over de aanvliegroutes van overloopluchthaven Lelystad. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) stelde de opening van Lelystad vorig jaar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een jaar uit vanwege maatschappelijke weerstand.

Insiders verwachten daarom dat het advies over de toekomst van de luchtvaart pas na de provinciale statenverkiezingen van maart zullen komen.

„De minister zou kordater kunnen optreden”, zegt Van Ojik. „KLM heeft enige flexibiliteit nodig in haar routeschema. Lelystad moet daarom zo snel mogelijk open.”

Voldoende ruimte

Alders zegt desgevraagd de reactie van Van Ojik te begrijpen. „In 2008 was er ook sprake van verdeeldheid onder de bewoners. Wij komen volgende week bij elkaar om verder te praten, als we meer weten over de uitplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport. Daarna komt er een advies.”

Voormalig topambtenaar Henk Wolleswinkel uit Rijsenhout schreef dit weekend in een brandbrief aan minister Van Nieuwenhuizen dat er voldoende ruimte is op Schiphol om verder te groeien. Hij vertegenwoordigde het ministerie jarenlang in de ORS.

„Vlootvernieuwing heeft een veel groter effect dan eerst gedacht. De aanleg van Lelystad Airport niet nodig, omdat alle groei op de huidige Schiphol-locatie dankzij die nieuwe, stillere vloot kan plaatsvinden. Het effect van Lelystad zinkt hierbij in het niet”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Kar trekken

De milieueffectrapportage bevestigt dat. Daaruit blijkt onder meer ruimte tot 620.000 vliegbewegingen, een scenario dat echter niet door Schiphol is onderzocht. Dat is ruim 100.000 lager dan waar voor de kerst een akkoord over bereikt is.

Schiphol en KLM willen niet reageren, hoewel de laatste zichzelf te kort lijkt te doen.

De vliegmaatschappij investeerde miljarden in stillere vliegtuigen, maar dreigt daar nu niets van terug te zien. „De overheid hoort de kar te trekken”, zegt een hoge bron in de sector. „Nu wordt al heel veel groeiruimte weggeven aan omwonenden, waar wij op basis van de berekening recht op hebben. Schiphol heeft belang bij rust, dat is een ander belang dan die van de vliegmaatschappijen.”

Wolleswinkel stelt een ’fundamentele herbezinning’ voor aan de minister. De fysieke capaciteit van de luchthaven bedraagt volgens hem 800.000 starts-en landingen. De luchtvaartadviseur ziet heil in het gebruik van andere technieken en beter baangebruik. „Gebruik de energie van Lelystad om de situatie rondom Schiphol te verbeteren.”

Bekijk ook: Consumentenbond sleept KLM voor de rechter

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!