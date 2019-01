’Succesvolste topman ooit’ met pensioen

„Na bijna veertig jaar in de consumentenactiviteiten te hebben gewerkt, heb ik besloten dat het tijd is om me op mijn activiteiten te heroriënteren en met pensioen te gaan”, aldus de heer Becht (1956), die de nummer 210 plaats bezet houdt in de Quote 500 van vorig jaar.

Hij gold, gemeten naar zijn beloning en beurskoersstijgingen, in 2011 als meest succesvolle ceo ooit.

Becht werkte twaalf jaar bij Reckitt Benckiser, onderdeel van de JAB-holding van de Duitse familie Reinmann. Hij verzevenvoudigde daar de koers van het conglomeraat met merken als Durex, Calgon en Vanish.

Koffietijd

Het Britse Reckitt ging in 1999 samen met het Nederlands-Duitse bedrijf Benckiser, waar Becht de eerste topman van dit fusiebedrijf werd.

In 2011 vertrok Becht naar de investeringsholding zelf.

Bekijk ook: Fusie DE stap in rijke bedrijfsgeschiedenis

Hij bouwde JAB uit van een conglomeraat in mode en luxemerken naar een koffieconcern met overnames van DE en Keurig - waar hij Keurig Green Mountain samenbracht met frisdrankenproducent Dr. Pepper Snapple - en een meerderheidsbelang in Mondelez, specialist in chocolade en andere voedingsmerken. Vorig jaar kocht Becht nog Coty, het cosmeticamerk met parfums voor grote merken als Calvin Klein en Marc Jacobs.

Bekijk ook: Benckiser koopt Caribou Coffee

Becht, die liefst in stilte opereerde, is in de veertig jaar niet onomstreden gebleven. Midden in de crisis verzilverde hij voor €100 miljoen aan opties. Daarvan schonk hij een groot deel aan een goed doel.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: Fusie DE stap in rijke bedrijfsgeschiedenis