’Succesvolste topman ooit’ weg bij DE-eigenaar JAB

„Na bijna veertig jaar in de consumentenactiviteiten te hebben gewerkt, heb ik besloten dat het tijd is om me op mijn activiteiten te heroriënteren en met pensioen te gaan”, aldus Becht (62), die de nummer 210 plaats bezet houdt in de Quote 500 van vorig jaar, in een verklaring.

Volgens de Financial Times is het tot een scheiding met zijn zakelijke partners gekomen, met name over investeringen bij JAB. De rijkste ondernemersfamilie van Duitsland met €30 miljard onder beheer.

’Achterblijvende omzet’

Het Duitse WirtschaftsWoche wijst op achterblijvende omzetten en resultaten van het cosmeticamerk Coty, waar Becht president-commissaris was en het aandeel sinds zijn aantreden in 2013 meer dan halveerde. Becht zou daar novermber vorig jaar niet vrijwillig zijn vertrokken om zijn plaats af te staan aan president-commissaris Peter Harf en de andere partner Olivier Goudet.

Becht gold, gemeten naar zijn beloning en beurskoersstijgingen, in 2011 nog als meest succesvolle ceo ooit. In april 2013 deed hij namens JAB een bod van €7,3 miljard op het iconische merk Douwe Egberts (DE) en haalde het van de beurs.

Koersknaller

Dat hij op tenen stapte met de overname van Douwe Egberts, besefte de Nederlander met inmiddels Amerikaanse tongval goed.

Over het sentiment in Nederland zei Becht tegen De Telegraaf: „Dat Nederlanders treuren over de verkoop van het ’oer-Hollandse’ merk Douwe Egberts begrijp ik wel. Maar, realiseert u zich wel, dat de huidige aandeelhouders ook voor een heel groot deel buiten Nederland wonen.”

Becht werkte twaalf jaar bij Reckitt Benckiser, de deelneming van de JAB-holding van de familie Reimann. Hij verzevenvoudigde daar de koers van het conglomeraat met merken als Durex, Calgon en Vanish.

Koffietijd

Het Britse Reckitt ging in 1999 samen met het Nederlands-Duitse bedrijf Benckiser, waar Becht de eerste topman van dit fusiebedrijf werd.

In het najaar van 2011 vertrok Becht naar de investeringsholding zelf.

Hij bouwde het fonds Johann A. Benckiser (JAB), dat het vermogen van de nazaten van deze 19e-eeuwse Duitse chemiepionier en industrieel beheert, succesvol uit van een conglomeraat in vooral mode en luxemerken naar een koffieconcern met overnames van DE en Keurig - waar hij Keurig Green Mountain samenbracht met frisdrankenproducent Dr. Pepper Snapple - en een meerderheidsbelang in Mondelez, specialist in chocolade en andere voedingsmerken. JAB werd daarmee een grote concurrent van Nestlé.

Vorig jaar kocht Becht Coty, het cosmeticamerk met parfums voor grote merken als Calvin Klein en Marc Jacobs.

Becht, die liefst in stilte opereerde, is in de veertig jaar niet onomstreden gebleven. Midden in de financiële crisis verzilverde hij voor €100 miljoen aan opties. Daarvan schonk hij een groot deel aan een goed doel.

