Groei bij auto-industrie voert omzet NXP flink op, winst valt tegen

De omzet bij NXP over het afgelopen kwartaal kwam uit op $3,5 miljard, 20% hoger in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf werd voorzien dat de opbrengsten zouden toenemen naar $3,4 miljard.

Vooral bij de omzet vanuit de auto-industrie ging het de goede kant op. De verkopen bij de belangrijkste tak liepen op van $1,4 miljard naar $1,8 miljard..

De winstgevendheid bij et chipbedrijf uit Eindhoven kwam lager uit dan verwacht. De winst per aandeel kwam uit op $2,81.Vooraf was er op een winst per aandeel van $3,66 gerkend

In de nabeurshandel kregen de resultaten van NXP dat een notering heeft in New York een licht negatieve ontvangst. Het aandeel keek aan tegen een daling van ruim 1%.