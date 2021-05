Dit is de nieuwe trend onder youtubers: pakketjes uitpakken

Via Facebook zijn er gemakkelijk Nederlandse aanbieders te vinden die adverteren met foto’s van grote stapels pakketjes. Ⓒ Floris Lok

Het is een trend onder youtubers: grote zakken ongeopende AliExpress-pakketjes opkopen en die dan op video openmaken. Er wordt volop geadverteerd met dit soort zakken voor wie zelf ook wel zin heeft in een moderne grabbelton. Maar waar komen deze pakketjes vandaan? En is het eigenlijk wel legaal om ze open te maken?