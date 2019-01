Wall Street begint week met verlies

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 23.909,84 punten. De brede S&P 500 zakte met 0,5 procent naar 2582,61 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,9 procent in tot 6905,91 punten.

De export van China daalde in december onverwacht, net als de import. De cijfers geven aan dat de Chinese economie de handelsoorlog met de Verenigde Staten begint te voelen. Bedrijven die gevoelig zijn voor een afkoelende wereldeconomie zoals Boeing, Caterpillar en Apple daalden tot 1,5 procent.

Citigroup

Daarnaast bogen beleggers zich over resultaten van de grote bank Citigroup, die officieus het Amerikaanse cijferseizoen aftrapte. Citigroup verdiende in het afgelopen kwartaal minder met de obligatiehandel. Het aandeel leverde 4 procent in.

Elektriciteitsbedrijf PG&E, wiens apparatuur mogelijk de bosbranden eind vorig jaar in Californië veroorzaakte, kelderde ruim 50 procent. Een faillissement van PG&E lijkt aanstaande en de topvrouw kondigde haar vertrek aan. De koers ging de laatste tijd al zeer hard omlaag.

Goud

De Amerikaanse goudproducent Newmont Mining (min 8,9 procent) gaat fuseren met zijn Canadese branchegenoot Goldcorp in een deal ter waarde van 10 miljard dollar. Door de samenvoeging ontstaat 's werelds grootste gouddelver.

Krantenuitgever MNG Enterprises, eigenaar van onder meer The Denver Post en The Boston Herald, wil branchegenoot Gannett kopen voor bijna 1,4 miljard dollar. Gannett (plus 21,2 procent) is uitgever van USA Today.

Kleding

Kledingketen Abercrombie & Fitch kwam met vooruitzichten en werd 4,7 procent lager gezet. Sportkledingmaker Lululemon Athletica verhoogde de winstverwachting voor 2018 en kreeg er 5,7 procent bij.

De euro was 1,1469 dollar waard, tegen 1,1474 bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 50,63 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 59,12 dollar per vat.