Detailhandel doet goede zaken

In de foodsector groeide de omzet met 2,5 procent en in de non-foodsector met bijna 4 procent. Daarnaast is online bijna 20 procent meer omgezet, aldus het statistiekbureau. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,6 procent hoger dan in november 2017.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik