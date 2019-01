Topman Wereldhave kondigt vertrek aan

Anbeek zal op tijdelijke basis worden opgevolgd door Herman van Everdingen, totdat een vaste vervanger is gevonden. In een verklaring stelt Anbeek dat het nu het juiste moment is om op te stappen. Volgens Anbeek is de transformatie van Wereldhave tot een ,,volledig gefocust'' bedrijf afgerond en is de onderneming financieel stabiel en gezond.

Wereldhave herhaalde verder de winstverwachting voor 2018. Daarbij wordt gerekend op een direct resultaat van 3,30 euro tot 3,35 euro per aandeel en een dividend van 2,52 euro in 2018 en 2019. De jaarcijfers worden op 8 februari bekendgemaakt.