Autofabrikant PSA voelt Chinese tegenwind

In China kromp de verkoop met ruim 32 procent. PSA zegt te werken aan plannen om de uitdagingen in het land het hoofd te bieden. De wereldwijde verkoop nam vorig jaar met 6,8 procent toe tot 3,9 miljoen voertuigen, wat een nieuw record is voor PSA. De Europese verkoop ging sterk omhoog, dankzij de overname van Opel en Vauxhall van het Amerikaanse General Motors (GM) in 2017. Het Europese marktaandeel lag aan het eind van het jaar op ruim 17 procent.

Verder zag het concern de verkoop in het Midden-Oosten afnemen. Dat kwam omdat PSA zich terugtrekt uit Iran door de hernieuwde Amerikaanse sancties tegen het land, terwijl ook in Turkije de zaken moeizaam gaan vanwege de economische crisis. Dat gold ook voor Argentinië.