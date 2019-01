'Beurzen wachten op brexitstemming'

Als het Britse Lagerhuis dinsdagavond de deal wegstemt, heeft May vanaf woensdag drie dagen om met een ander plan te komen. Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum over het EU-lidmaatschap of gewoon lid blijven. Het lidmaatschap van de Britten van de EU loopt op 29 maart af. Als er dan niets is geregeld, is er een 'no-dealbrexit'.

Op het Damrak staat Wereldhave in de belangstelling. Topman Dirk Anbeek legt per 1 maart zijn functie als bestuursvoorzitter neer en vertrekt per 1 april definitief bij het winkelvastgoedfonds. Anbeek zal op tijdelijke basis worden opgevolgd door Herman van Everdingen, totdat een vaste vervanger is gevonden. Wereldhave herhaalde verder de winstverwachting voor 2018.

Opgevoerde verkoop

In Parijs kwam PSA Group met verkoopcijfers. De Franse eigenaar van de automerken Peugeot en Citroën zag in 2018 de verkopen in China flink dalen, onder druk van de bredere neergang van de autoverkopen in het land. Wel wist het bedrijf de wereldwijde verkoop vorig jaar op te voeren, dankzij de overname van Opel en Vauxhall van het Amerikaanse General Motors (GM) in 2017.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index zakte 0,7 procent tot 494,99 punten en de MidKap daalde 1,1 procent tot 681,11 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. De FTSE in Londen raakte 0,9 procent kwijt.

Olieprijzen

Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 23.909,84 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,9 procent in.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1473 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 51,22 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer en werd verhandeld voor 59,73 dollar per vat.