Kardan verkoopt belang in Oekraïense tak Avis

Topman Ariel Hasson Ⓒ Kardan

Amsterdam - De Israëlische investeerder Kardan doet zijn meerderheidsbelang in de Oekraïense activiteiten van autoverhuurbedrijf Avis van de hand. Samenwerkingspartner Universal Transportation Solutions (UTS) is de koper. De deal levert Kardan, met een notering aan de beurs in Amsterdam, naar verwachting 14,2 miljoen dollar op. Omgerekend is dat 12,4 miljoen euro.