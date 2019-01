Groeispurt voor snellaadbedrijf Fastned

De omzet steeg in de verslagperiode op jaarbasis met 211 procent tot 524.051 euro. Onder de streep resteerde een niet gespecificeerd verlies. Het aantal bezitters van elektrische auto's die bij laadstations van Fastned tankten verdubbelde bijna, aldus de onderneming dinsdag.

In totaal had Fastned eind december 85 stations operationeel in Duitsland en Nederland. De onderneming investeert fors om uiteindelijk een netwerk van 1000 snellaadstations te bouwen in Europa.