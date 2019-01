Beurs: Amerika neemt AEX op sleeptouw

Rond kwart voor vier stond de AEX 0,6% hoger op 497,84 punten, na aan het begin van de handelsdag 500 punten te hebben aangetikt. In de middag raakte de hoofdgraadmeter de winst nog bijna kwijt. De AMX steeg 0,1% naar 682 punten.

Beurzen elders in Europa veerden ook weer iets op. De Duitse DAX viel 0,2% terug en de Franse CAC 40 won 0,3%.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, kijken beleggers vooral uit naar de belangrijke stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal. „Het is zo goed als zeker dat deal van de Britse premier May wordt weggestemd, maar de grote vraag is hoeveel tegenstemmers er zijn binnen haar eigen partij. Naar verwachting zal May bij een nederlaag niet opstappen en via een plan B gaat proberen nieuwe concessies los te krijgen bij de Europese Unie. Een verdere toename van de Britse onzekerheid geeft in ieder geval weinig reden tot optimisme voor beleggers.”

In de vroege middaghandel zorgden onder meer matige resultaten van de Amerikaanse bank JPMorgan (-1,8%) er voor dat de opgewekte stemming iets werd getemperd. Vooral de inkomsten uit de obligatiehandel vielen over het voorbije kwartaal tegen. De zeer vlakke rentecurve heeft het moeilijk gemaakt voor banken om geld te verdienen, stelt Koopman. Wall Street liet vanmiddag bij de start overwegend een positief beeld zien.

In de ochtend kwam naar voren dat de Duitse economie in 2018 met 1,5% is gegroeid, het laagste percentage in vijf jaar. Over een paar weken wordt duidelijk of de grootste economie van Europa een technische recessie met twee achtereenvolgende kwartalen van krimp heeft voorkomen. Koopman benadrukt dat onder meer het vertrouwen bij Duitse ondernemers en de ISM-cijfers weinig aanknopingspunten bieden dat de groei in Duitsland snel weer zal aantrekken.

Berichten over nieuwe stimulering vanuit China boden vanaf het begin nog flinke steun aan de handel. De Rabo-econoom houdt er rekening mee dat China door de toenemende economische onzekerheid vanwege de handelsoorlog meer concessies zal gaan doen in de onderhandelingen met Amerika, zoals het toelaten van meer goederen uit de VS, maar de poot stijf zal houden op de hoofdpijndossiers.

In de grotendeels groengekleurde AEX boekte DSM een winst van 1,4%. Philips koerste 1,2% hoger. Galapagos bleef koploper en kreeg er 1,8% bij.

Ahold Delhaize keek aan tegen een terugval van 0,6%. KPN raakte na een mooi begin 0,2% kwijt, ondanks een koopadvies van ABN Amro.

Altice Europe belandde in de achterhoede met een koersdaling van van 1,6%. Akzo Nobel leverde 0,1% in na een winstwaarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot Sherwin-Williams.

Bij de middelgrote fondsen behield OCI de koppositie met een plus van 2,9%. Maaltijdenbezorgdienst Takeaway steeg 0,7% op €57,40, na een koersdoelverhoging tot €80 door Kempen.

Vastgoedfonds Wereldhave zag de mooie openingswinst omslaan naar een min van 0,3%. De topman kondigde zijn vertrek aan.

Een adviesverlaging naar ’verkopen’ door Deutsche Bank deed Air France KLM 5,9% duikelen. Bodemonderzoeker Fugro, die een ijzersterke week achter de rug heeft, werd 3,1% teruggezet.

Voor PostNL hadden beleggers 2,3% minder over.

