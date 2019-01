Beurs: China geeft smaak aan lunch

Rond kwart voor één stond de AEX 0,6% hoger op 498,08 punten, na aan het begin van de handelsdag 500 punten te hebben aangetikt. De AMX steeg 0,5% naar 684,40 punten.

De meeste overige Europese beurzen deden het kalmer aan dan Amsterdam. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen fractioneel respectievelijk 0,2%. De Britse FTSE leverde 0,2% in.

Bekijk ook: Belegger kijkt gespannen naar kwartaalcijfers

Om tien uur werd bekend dat de Duitse economie in 2018 met 1,5% is gegroeid, het laagste percentage in vijf jaar. Over een paar weken wordt duidelijk of de grootste economie van Europa een technische recessie met twee achtereenvolgende kwartalen van krimp heeft voorkomen.

Beleggers waren verder in afwachting van de stemming in het Britse parlement over de deal van premier Theresa May met de EU om acht uur vanavond. Vermoedelijk wordt de deal verworpen, waarna meerdere scenario’s op tafel komen te liggen. Met als meest gunstige een nieuw referendum en het meest negatieve een harde Brexit.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat het vooruitzicht op extra Chinese stimulering bijdroeg aan het positieve sentiment onder beleggers. Ook wijst hij er op dat de voorgaande avond de lucht al verder werd geklaard nadat een lid bij de Federal Reserve nogmaals liet doorschemeren dat er geen haast zal worden gemaakt met het doorvoeren van nieuwe rentestappen.

Verder is het volgens Bonsee vooral afwachten wat er vanavond in het Verenigd Koninkrijk uit de hoge hoed komt bij de stemming over de Brexit-deal. „De grote vraag is wat er gaat gebeuren als de plannen van de Britse premier May worden weggestemd. Komt er dan nog een plan B op tafel of gaan er nieuwe verkiezingen komen?”

Het cijferseizoen in de VS barst deze week los met onder mee de prestaties van een aantal Amerikaanse grootbanken. Volgens Bonsee is de aandacht vooral gericht op bedrijven uit de techsector die in het voorbije kwartaal hard werden geraakt. „Naast de resultaten zal ook nauwlettend worden gekeken naar statements over de toekomst om zo een beter beeld te krijgen of de neergang van de koersen niet te ver is doorgeschoten.”

Bekijk ook: Vijf vragen over de Brexit

In de grotendeels groengekleurde AEX dikte staalgigant ArcelorMittal 1,1% aan geholpen door de opsteker uit China. DSM klom met een winst van 2,1% naar de koppositie. Heineken raakte de kater van een dag eerder kwijt en kreeg er 1,4% bij.

Ahold Delhaize sloot de rij met een terugval van 0,6%. KPN raakte na een mooi begin 0,4% kwijt, ondanks een koopadvies van ABN Amro. ING moest 0,1% afstaan. Zwitserse bank Credit Suisse heeft het bankconcern van de verkooplijst gehaald.

Bij de middelgrote fondsen pakte OCI de koppositie over met een plus van 2,3%. Maaltijdenbezorgdienst Takeaway steeg 0,7% op €57,40, na een koersdoelverhoging tot €80 door Kempen.

Vastgoedfonds Wereldhave zag de mooie openingswinst omslaan naar een min van 0,3%. De topman kondigde zijn vertrek aan.

Een adviesverlaging naar ’verkopen’ door Deutsche Bank deed Air France KLM 3,7% duikelen. Bodemonderzoeker Fugro, die een ijzersterke week achter de rug heeft, werd 2,5% teruggezet.

Benieuwd wat 2019 voor beleggers gaat brengen? Volg dan volgende week donderdag het online seminar bij DFT, waarin twee experts hun visie geven.