Brexit-dag begint fraai voor belegger

In 2019 bestaat de Zonnebloem 70 jaar. De vereniging verrijkt de levens van mensen met een lichamelijke beperking. Aan Sally Elmont, rolstoelgebruiker en één van de 112.000 deelnemers aan Zonnebloemactiviteiten, de eer om de beurs te openen. Ⓒ Seraf van der Putten

Amsterdam (DFT) - De AEX bleef in het eerste handelsuur op een prachtige winst staan, geholpen door het vooruitzicht van nieuwe stimuleringsmaatregelen in China. Beleggers leken zich bovendien minder zorgen te maken over de stemming vanavond in het Britse parlement over het Brexit-akkoord.