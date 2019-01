Winst AEX krimpt na Duitse domper

Om vijf over elf stond de AEX 0,5% hoger op 497,5 punten, na aan het begin van de handelsdag 500 punten te hebben aangetikt. De AMX steeg 0,4% naar 683,9 punten.

De meeste overige Europese beurzen wisten ook iets te herstellen van de verliezen op maandag. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,3% respectievelijk 0,4%. De Britse FTSE leverde 0,2% in.

Vanochtend was de stemming in Azië al goed, met een 1% hoger slot voor de Japanse Nikkei-index. De Chinese overheid liet weten met nieuwe maatregelen zoals belastingverlagingen te komen om de haperende economie aan te zwengelen.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half vier iets hoger zullen openen.

Om tien uur werd bekend dat de Duitse economie in 2018 met 1,5% is gegroeid, het laagste percentage in vijf jaar. Over een paar weken wordt duidelijk of de grootste economie van Europa een technische recessie met twee achtereenvolgende kwartalen van krimp heeft voorkomen.

Beleggers waren verder in afwachting van de stemming in het Britse parlement over de deal van premier Theresa May met de EU om acht uur vanavond. Vermoedelijk wordt de deal verworpen, waarna meerdere scenario’s op tafel komen te liggen. Met als meest gunstige een nieuw referendum en het meest negatieve een harde Brexit.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging staalgigant ArcelorMittal met een plus van 1,5% aan kop. Aalberts Industries klom 1,4%.

KPN won 1,1%, geholpen door een koopadvies van ABN Amro.

ING won een bescheiden 0,1%, na door de Zwitserse bank Credit Suisse van de verkooplijst te zijn gehaald.

Bij de middelgrote fondsen ging staalproducent Aperam aan kop met een plus van 2,5%. Maaltijdenbezorgdienst Takeaway steeg 1%, na een koersdoelverhoging tot €80 door Kempen.

Vastgoedfonds Wereldhave zag de mooie openingswinst tot een plusje van 0,1% slinken. De topman kondigde zijn vertrek aan.

Een adviesverlaging naar ’verkopen’ door Deutsche Bank deed Air France KLM 3% dalen. Bodemonderzoeker Fugro, die een ijzersterke week achter de rug heeft, zakte 2,6%.

