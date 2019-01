Column:Anti-Nashville als deugdzame bedrijfs-pr

Ondernemers hebben namelijk ontdekt dat het goed is voor de eigen bedrijfs-pr om de regenboogkleuren te omarmen. Om aan te tonen dat ze diversiteit belangrijk vinden. Dat iedereen binnen de organisatie he-le-maal zichzelf kan zijn. Of je nu vrouw bent, homo, hetero, dik of dun, allochtoon of autochtoon, christelijk of van de islam, transgender of gehandicapt.

Het lijkt alsof we in Nederland plots alleen maar fatsoenlijke organisaties en mensen hebben. Maar wat betekent dit alles in de praktijk? Noch de ambitieuze politici die massaal wilden scoren met liefdevolle moties in allerlei gemeenteraden, noch ondernemers die rap allerlei verklaringen in hun missie en visie opnamen, weten niet wat de organisatie zou moeten doen als medewerkers toch niet zichzelf kunnen zijn.

Ontslag op staande voet?

Ben je bijvoorbeeld bereid – als ondernemer of als gemeente – om een verder uitstekende functionerende medewerker op staande voet te ontslaan als deze anti-homo is? Of, pro-Nashville. Of als hij vindt dat vrouwen minderwaardig zijn en dat je ze geen hand moet geven? Wat doe je als de verkoopmanager de transgender een dag niet op de binnendienst laat werken omdat deze niet representatief genoeg is als er buitenlandse klanten op bezoek komen?

Veel geblaat. Weinig wol. Symbolisch wapperen we ons een ongeluk met een gekleurd lapje stof, maar we kunnen niet vertellen hoe de praktijkellende écht moeten worden opgelost.

Blote dames

Afgelopen week sprak ik een klant over deze anti-Nashville-hype. Het gaat om een groot technisch bedrijf met veel blauwe overalls, allemaal monteurs. Je zou kunnen zeggen dat er binnen deze organisatie een soort traditionele machocultuur heerst. Zo hangen er aan de binnenzijde van de lockers best veel foto’s van blote dames. En zo op het oog (ja, het is een vooroordeel) zitten al deze mannen er niet op te wachten als hun zoons ineens homo zouden blijken te zijn. Dit gezien de vele homo-grappen. Er worden ook veel vrouwen-grappen gemaakt.

Tegelijkertijd doen de dames van de administratie daar niet voor onder; ik heb daar eens een middagje gewerkt en ik dacht even dat ik in een aflevering van Sex In The City was beland. Tjonge, wat kunnen vrouwen seksistisch zijn! Overigens ben ik vrij weerbaar. Ik jammer niet zo snel. Maar dat terzijde.

Op-en-top-homo

In deze organisatie werkt ook een op-en-top-homo, aan de balie. Zo een relnicht-achtig-typetje dat het homozijn heeft uitgevonden. Je ziet het van een kilometer afstand. 25 jaar is ie. Zo van ‘Ach-Meid-Dat-Mééééééén-Je-Niet?’ en ‘Wat-Zit-Je-Haar-Bravaaaaa-Vandaag’? Zo een jongen die ook in de winter blootvoets zijn suède mocassins – met kwastje bovenop - aantrekt. En, die boven zijn bed een poster van Ellie Lust heeft hangen.

Homo’er kan het niet

Echter, ie-de-reen binnen de (macho?)-organisatie is dol op hem. Complete inclusiviteit, of wat voor woord je daar tegenwoordig voor moet kiezen. Met dank aan de directeur/eigenaar. „We doen hier normaal tegen elkaar. Als we dat niet doen, dan is er maar één consequentie. Flikker op! Dan zoek je maar een andere baan.” Dat is overigens twee jaar geleden gebeurd. Hij heeft een discriminerende Marokkaan de deur gewezen. Flikker op, ja.

Maar never nooit een inhoudsloze regenboogvlag bij de ingang. Geen gekleurde diversiteits-duidingen op de website. Niets van dat alles. Deze verstandige ondernemer gruwelt van al die hyperige ‘deugdzame’ flauwekul. Hij neemt gewoon concrete actie. Zo simpel is het.

Deze man is daarom een held. Hij doet namelijk iets wat veel anderen niet durven: hij praktizeert inclusiviteit. Terecht! Gelijkwaardigheid is immers vanzelfsprekend. En iets dat vanzelfsprekend is, hoef je niet te benadrukken met een lapje stof dat vrolijk in de wind wappert. Alleen als vanzelfsprekendheid onder druk staat, dan is lef de enige oplossing. „Flikker op!”, zeg je dan. „Wegwezen hier.” Letterlijk.

Betere bedrijfs-pr kun je je niet wensen.