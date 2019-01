'Bod op Eneco goed voor windenergiesector'

Ook marktvorsers van ING zien de investeringen bij Eneco toenemen als Shell en PGGM het energiebedrijf zouden overnemen. Ze noemen het geen verrassing dat Shell interesse toont in Eneco. Het olie- en gasbedrijf voert de investeringen in hernieuwbare energie al een tijdje op en is bezig om meer marktaandeel in elektriciteitsopwekking en -distributie te verkrijgen.

ING geeft de combinatie een goede kans om de veiling voor Eneco te winnen. Er wordt weliswaar de nodige concurrentie verwacht van bedrijven en investeringsmaatschappijen, maar het olie- en gasbedrijf en de pensioenuitvoerder kunnen de Nederlandse kaart spelen. Bovendien kan Eneco dan gebruik maken van kennis en distributienetwerken van Shell.

ING hanteert een hold-advies voor Shell met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel Shell stond dinsdag rond 10.15 uur 0,3 procent hoger op 26,41 euro.