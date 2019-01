Fusie Tata en Thyssen krijgt nieuwe deadline

Brussel is bezig met een diepgravend onderzoek naar de fusie vanwege zorgen over het effect van de samenwerking op de concurrentie op de staalmarkt. De commissie vreest mogelijke problemen voor toepassingen in de auto-industrie, vooral voor gegalvaniseerd staal. Daarnaast zou Brussel verpakkingsmateriaal waarin metaal is verwerkt onder de loep nemen en staal dat wordt gebruikt voor producten als transformatoren.

Vorig jaar werd de fusie tussen de Europese divisies van het Duitse ThyssenKrupp en het Indiase Tata Steel beklonken. Het nieuwe bedrijf gaat ThyssenKrupp Tata Steel heten en krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. De voormalige Hoogovens in IJmuiden worden onderdeel van het fusiebedrijf.