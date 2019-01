Accountants: Neymar 229 miljoen waard

Van de acht onderzochte kampioenen is PSV het meest ’vercommercialiseerd’. De wedstrijdinkomsten uit het 35.000 stoeltjes tellende Philips Stadion en de relatief kleine pot met tv-gelden zijn beperkt, en daardoor moeten de Eindhovenaren bijna twee derde van hun geld uit sponsorovereenkomsten en dergelijke halen. Dat komt neer op een kleine €40 miljoen in het seizoen 2017-2018.

Ook de Duitse recordkampioen Bayern München en het Franse Paris Saint-Germain halen meer dan de helft van hun inkomsten inmiddels uit sponsordeals. Bij FC Porto (Portugal) en de Italiaanse kampioen Juventus komen de meeste inkomsten uit de pot met tv-gelden.

Over PSV merkt KPMG op dat elk jaar meedoen aan de Champions League van cruciaal belang is. Met de uitschakeling, vorig seizoen in de voorronde van de Europese campagne tegen het Kroatische Osijek, liep de Nederlandse kampioen zo’n €24 miljoen mis.

De grootste parel bij de club is vleugelspeler Hirving Lozano, aldus de KPMG-adviseurs. Uit hun eigen rekenmodellen blijkt dat de Mexicaan, ooit gekocht voor €8 miljoen, nu €48 miljoen waard is. Daarmee vertegenwoordigt hij bijna een derde van de totale waarde van de Eindhovense selectie.

De duurste spelers bij andere clubs zijn duurder dan het hele PSV-team bij elkaar. Volgens KPMG is Neymar, de Braziliaanse aanvaller bij Paris Saint-Germain, €229 miljoen waard. Zijn collega Kylian Mbappé wordt ingeschat op €215 miljoen, Lionel Messi (Barcelona) op €203 miljoen.