Zware kabinetsdelegatie overlegt met Air France KLM

De ministers Hoekstra (Financiën), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Wiebes (Economische Zaken) gaan in Den Haag het gesprek aan. Vorig jaar juni is er een motie aangenomen dat KLM niet verder uitgekleed mag worden. Smith is sinds september topman en wil zijn aandacht richten op Air France.

De vrees is dat dit ten koste zal gaan van KLM, dat de luchtvaartcombinatie financieel drijvende houdt. Tot nu toe bleef een benoeming van president-directeur Pieter Elbers van KLM tot tweede man in het concern uit, terwijl dit aanvankelijk wel was toegezegd.

Geen overheveling banen

In een kamermotie van juni 2018 is vastgelegd dat geen sprake kan zijn van overheveling van banen van het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen naar Parijs. Deze motie werd aangenomen na de zoveelste financiële crisis bij Air France, als gevolg van een staking die vijftien dagen duurde.

Verder moet KLM haar financiën zelfstandig kunnen beheren, alsmede de instandhouding van een tweetal beschermingsstichtingen voor de landingsrechten en de juiste ’structurele’ governance.

Bekijk ook: Onzeker machtsspel over zelfstandigheid KLM

Smith wil graag commissaris worden bij KLM, maar daar is deze op tegen vanwege het tegengestelde belang van Smith. In Nederland dienen commissarissen onafhankelijk te zijn. Een paar jaar geleden ging toenmalig staatssecretaris Dijksma nog naar Parijs om deze afspraken te herbevestigen met de inmiddels vertrokken topman Janaillac.

Afgelopen herfst hadden Hoekstra en Van Nieuwenhuizen een kennismakingsgesprek met Smith. Toen is de motie niet nog ter sprake gekomen. Het ministerie van Financiën zegt dinsdag in een reactie dat het om ’regulier’ overleg gaat. Air France KLM was niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk ook: Bij Air France KLM vechten ze elkaar de tent uit

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!