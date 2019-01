RELX koopt Mack Brooks Exhibitions

Volgens bronnen aan persbureau Bloomberg is met de overname ongeveer 250 miljoen dollar gemoeid. De overname wordt gedaan door RELX-dochter Reed Exhibitions en moet in de eerste helft van dit jaar afgerond worden. Volgens het bedrijf past de overname in de groeistrategie van de onderneming.

Het in 1965 opgerichte Mack Brooks richt zich op onder meer evenementen in de luchtvaart-, spoor-, technologie- en chemiesector. Het bedrijf heeft kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië.