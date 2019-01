Verzekeraar UnitedHealth let op kosten

Over heel 2018 kwam de nettowinst uit op 12,4 miljard dollar. Per aandeel bedroeg de nettowinst 12,19 dollar. Een jaar eerder hield UnitedHealth onder de streep nog 10,8 miljard dollar over. De omzet bedroeg 226,2 miljard dollar. Dat was in 2017 nog 201,2 miljard dollar.

UnitedHealth hield vast aan de verwachtingen voor 2019. Die sprak het bedrijf in november uit. De winst per aandeel komt dit jaar naar verwachting uit tussen de 13,70 en 14 dollar per aandeel.