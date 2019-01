Akzo-concurrent somberder over prestaties

Sherwin-topman John Morikis sprak van ,,teleurstellende prestaties op alle vlakken''. De omzet in het vierde kwartaal had veel last van teleurstellende verkopen in oktober en november, vooral in de Verenigde Staten. In december was er wat sprake van herstel, maar niet voldoende om de teleurstellende maanden te compenseren. Sherwin voorziet nu voor het kwartaal een omzetgroei van 2 procent, van een eerdere prognose van circa 5 procent.

Over heel het boekjaar denkt Sherwin een winst per aandeel in de boeken te zetten van 18,53 dollar. Dat is minder dan de eerder uitgesproken bandbreedte van 19,05 dollar tot 19,20 dollar en ook lager dan de analistenconsensus.