'Gemengde opening verwacht op Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag wisselend te openen, na de verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China. Verder wordt op Wall Street met spanning uitgekeken naar het Britse parlement, dat later op de dag zal stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May.