Vertrouwen grote beleggers neemt duikvlucht

Liefst 60 procent van de 234 ondervraagde institutionele beleggers, die bij elkaar een vermogen van bijna 650 miljard dollar beheren, verwacht dat de dagen van sterke economische groei en hoge bedrijfswinsten geteld zijn. Zo'n laag niveau van vertrouwen kwam begin 2009 voor het laatst voor. De meerderheid gaat ervan uit dat de wereldeconomie in een situatie van sluimerende groei belandt. Daarbij rekent 14 procent zelfs op een recessie.

Schulden

Eén van de grootste punten van zorg bij beleggers is dat veel bedrijven tot over de oren in de schulden zitten. Ongeveer de helft van de ondervraagden ziet dan ook graag dat bedrijven hun kasreserves inzetten om schulden af te lossen, in plaats van het geld te investeren of uit te keren aan aandeelhouders. Ook de Chinees-Amerikaanse handelsvete blijft de gemoederen bezighouden.