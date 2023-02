Premium Het beste van De Telegraaf

Investeringsbank Europa pompt geen geld meer in gas: te vervuilend

Door Theo Besteman

Amsterdam - Om energietekort te voorkomen, steekt Nederland landen miljarden in import van gas. Maar de grote Europese Investeringsbank (EIB) sluit steun aan de meeste Nederlandse projecten uit. „Tenzij aardgas-infrastructuur later voor schone, groene waterstof kan worden gebruikt zal de bank niet investeren”, zegt vicepresident Kris Peeters over het investeringsprogramma.