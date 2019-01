Eurcommercial koopt extra ruimte in Brussel

De eerste transactie betreft diverse winkels en een supermarkt. Deze deal is eind vorig jaar al afgerond en betaald met geld dat normaal voor dit soort transacties beschikbaar is, plus een lening van 50 miljoen euro. Daarnaast is er een overeenkomst gesloten over het lokale Inno-warenhuis, die waarschijnlijk later dit jaar helemaal geregeld is. Deze tweede deal met verkoper AG Insurance wordt in aandelen afgehandeld. AG Insurance krijgt een minderheidsbelang in het Belgische FIIS (REIT) van Eurocommercial.

Het vastgoedbedrijf meldde verder dat de verkoop van het kleinere Franse winkelcentrum Les Allées de Cormeilles aan Aberdeel Standard Investments is afgerond. Die deal leverde Eurocommercial 49,9 miljoen euro op.