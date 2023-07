Glasvezelinternet: handig voor videovergaderen en goedkoper abonnement vaak mogelijk

Haarlem - Wie glasvezel in zijn buurt heeft kent ongetwijfeld de vrolijk gekleurde kabeltjes die her en der uit de grond steken. Afgelopen jaar zijn er veel huishoudens aangesloten en inmiddels heeft iets meer dan de helft dan ook toegang tot het meest toekomstbestendige netwerk van het moment. Is overstappen zinvol en waarbij ga je het verschil merken?

Bij glasvezel worden enen en nullen via laser verstuurd. Ⓒ Getty Images