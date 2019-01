Bonden vechten stakingsverbod VLD Nedcar aan

Medewerkers van het Limburgse bedrijf wilden vorige week twee dagen het werk neerleggen in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Maar de rechtbank in Maastricht stak daar een stokje voor. Volgens de rechter zou de actie de werkgelegenheid in Born in gevaar kunnen brengen, omdat het Duitse autoconcern BMW dan zou kunnen besluiten geen nieuwe orders meer te plaatsen bij VDL Nedcar.

,,Wij plaatsen grote vraagtekens bij de uitspraak van vorige week'', zegt actieleider Joost van Egmond van CNV. ,,Naar onze mening is de staking ten onrechte verboden. We willen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over, ook gelet op het vervolg van de acties.''

Het is niet de eerste keer dat vakbonden zijn teruggefloten bij het opzetten van een staking. Daarom kondigde FNV recent aan tevens naar de Raad van Europa te stappen over de manier waarop het stakingsrecht in Nederland wordt uitgelegd.