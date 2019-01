Andrea Orcel toch geen topman Santander

Orcel gaf bij UBS leiding aan de zakenbankdivisie. De Zwitsers stelden allerlei voorwaarden voor zijn overstap. Zo moest Santander met compensaties op de proppen komen. Daar bleken de Spanjaarden uiteindelijk niet toe bereid.

Het gevolg is dat er even geen nieuwe topman komt. De huidige baas van de grootste bank van Spanje, José Antonio Álvarez, blijft voorlopig in functie. Wat Orcel nu gaat doen, is onduidelijk.

ABN AMRO

Orcel is in Nederland ook wel de 'slager' of 'sloper' van ABN AMRO genoemd. In 2007 was de Italiaan als zakenbankier van het Amerikaanse Merrill Lynch het brein achter de opsplitsing van ABN AMRO. Het bankentrio RBS, Fortis en Banco Santander legde destijds meer dan 70 miljard euro op tafel om ABN AMRO van de beurs te halen en onderling te verdelen. Na de overname waren hun kapitaalbuffers zo verzwakt, dat de banken door de daaropvolgende financiële crisis in moeilijkheden kwamen.