’Rutte moet no-deal Brexit voorkomen’

,,Premier Mark Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren, zonder dat we de onderhandelingspositie van de EU ondergraven'', aldus De Boer. ,,Dit kabinet verdient lof voor alles wat ze al doen met het aantrekken van bijvoorbeeld extra personeel bij de douane en de noodwet. Maar zaak is nu vooral dat we voorkomen dat er überhaupt een no-deal komt. De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn namelijk niet te overzien.''

Ook MKB-Nederland maakt zich zorgen en heeft een somber advies voor ondernemers binnen de eigen achterban: ,,Enige wat je nu kan doen is uitgaan van een ‘no-deal’, oftewel het zwartste scenario en je daarop voorbereiden. Dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen'', stelt de organisatie.