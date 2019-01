Veel vragen bij valutahandelaren na nederlaag May

„Iedereen ging ervan uit dat May zou verliezen. Maar de grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. Ieder alternatief voor de Brexit-deal is niet goed”, zei valutahandelaar Robin van Baak van de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.

Van Baak vraagt zich ook af wie het gaat overnemen als May binnenkort zou opstappen. „Er zijn zoveel vraagtekens.”

Volgens valutaspecialist Rob Beemster van Barcelona zal de handel voorzichtig en nog lang onrustig blijven. ,,Er is überhaupt geen helderheid na de negatieve uitkomst van de stemming.”

Speculanten

Speculanten zien hun kans doorgaans schoon om in de stille handel in de Europese nacht, met weinig volumes, met grote bedragen te proberen de koers van het Britse pond tegen andere munten in de Aziatische markt in beweging te krijgen en van de ophef te profiteren. ,,Sell the rumour, buy the fact wordt al gezegd”, aldus Beemster.

Rond 21:30 uur kwam de correctie en rustte het Britse pond tot bijna onbewogen tegen de Amerikaanse dollar. De euro ging 0,5% terug tegen het pond.

Motie van wantrouwen

Rob Beemster van Barcelona Valuta Experts: ,,Dit was toch geen verrassing voor de markt ondanks de vernietigende stemming. De markt gelooft in een herziening van haar plannen op woensdag, vlak voor de motie van wantrouwen van Labour. De markt kiest geen kant en verwacht niet dat een motie van wantrouwen premier May weg krijgt, dat zegt de valutamarkt mij momenteel. Er is vertrouwen, ze zal met een aanpassing van plannen komen die goed ligt, ze zal echt niet zomaar opzij stappen.”

Bedrijfsklanten die proberen hun Britse pond-risico’s te beschermen moeten die alsnog snel afdekken met hedges, stelt hij. ,,Zeker je gereguleerde financieringsstromen. Het is zo ongewis geworden.” Een groot gevaar is de optredende Brexit-moeheid, meent Beemster. ,,Ondernemers die dat hele Brexit wel geloven, die houding kun je je nu niet permitteren. Er komt nog zoveel onzekerheid op ze af en de kans op calamiteiten is groot.”