Hoger slot Wall Street na Brexitstemming

New York - Op de aandelenbeurzen in New York trokken beleggers zich dinsdag weinig aan van de brexitperikelen. Wall Street hield zijn winsten vast nadat de brexitdeal van premier Theresa May was weggestemd door het Britse Lagerhuis. De markt verwerkte tevens veel bedrijfsnieuws en berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China.