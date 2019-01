United Continental blijft optimistisch gestemd

United Continental voorspelt dit jaar een winst van 10 tot 12 dollar per aandeel te kunnen neerzetten. In 2020 moet 13 dollar per aandeel zelfs mogelijk zijn, denkt het bedrijf.

Afgelopen jaar ging het United Continental al aardig voor de wind. De winstverwachting kon meerdere malen worden opgeschroefd. Oplopende brandstofkosten werden ruimschoots gecompenseerd door de groeiende vraag naar duurdere tickets.

De omzet dikte in 2018 ruim 9 procent aan tot meer dan 41 miljard dollar. Onder de streep bleef met een totaal van 2,1 miljard dollar wel iets minder aan nettowinst over dan een jaar. De aangepaste winst per aandeel ging daarentegen met bijna een derde omhoog naar 9,13 dollar.