Nikkei lager door winstnemingen

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,6 procent in de min op 20.442,75 punten. Eerder op de dag tikte de Japanse hoofdindex nog even het hoogste niveau in vier weken aan. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse machine-orders in november een pas op de plaats hebben gemaakt, na de sterke toename in oktober.

Vooral de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van China werden van de hand gedaan. Cosmeticaverkopers als Shiseido en Kose verloren tot 3,5 procent. Een dag eerder waren deze exportbedrijven nog in trek door de hoop op meer stimuleringsmaatregelen in China.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een overwegend hoger beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent en de beurs in Shanghai stond vlak. De Kospi in Seoul ging 0,3 procent vooruit en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,4 procent.