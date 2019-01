'Beurzen verwerken afwijzing brexitdeal'

May leed dinsdagavond een grote nederlaag bij de stemming in het Britse parlement over de brexitdeal. Haar akkoord kreeg 202 stemmen voor en 432 stemmen tegen. Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU toegenomen. Hij wil dat Londen zo snel mogelijk duidelijk maakt wat het wil.

Labour, de grootste Britse oppositiepartij, heeft een motie van wantrouwen tegen premier May en haar kabinet ingediend. Daar wordt woensdag over gestemd. De conservatieve brexiteers, May's grootste tegenstanders in eigen partij, zullen haar echter steunen. Ook de protestantse Noord-Ierse partij DUP, die May gedoogsteun geeft, staat voorlopig achter haar.

Extra winkelruimte

Op het Damrak zullen bierbrouwer Heineken en maritiem dienstverlener SBM Offshore mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Jefferies werd positiever over Heineken en schroefde zijn aanbeveling op, terwijl Morgan Stanley het advies voor SBM Offshore verlaagde.

Eurocommercial Properties heeft extra winkelruimte bijgekocht in het eerder overgenomen Brusselse winkelcentrum Woluwe. Het gaat om twee deals, waarmee ongeveer 170 miljoen euro is gemoeid. Het vastgoedbedrijf meldde verder dat de verkoop van het kleinere Franse winkelcentrum Les Allées de Cormeilles aan Aberdeel Standard Investments is afgerond.

Gevallen topman

In Parijs staat Renault in de schijnwerpers. De Franse overheid, een grootaandeelhouder in Renault, wil volgens Reuters dat de autobouwer zich ook ontdoet van de gevallen topman Carlos Ghosn. Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan, waar hij eveneens de scepter zwaaide.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger. De AEX-index won 0,7 procent tot 498,20 punten en de MidKap klom 0,1 procent tot 681,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 24.065,59 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,1396 dollar waard, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. Het Britse pond toonde herstel ten opzichte van de dollar, na een aanvankelijke daling die volgde op het wegstemmen van de brexitdeal. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 52,13 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 60,69 dollar per vat.