Inflatie Duitsland bevestigd op 1,7 procent

In november bedroeg de geldontwaarding in Europa's grootste economie nog 2,3 procent op jaarbasis. Op maandbasis stegen de Duitse consumentenprijzen met 0,1 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd eveneens een inflatie gemeten van 1,7 procent, tegen 2,2 procent in de voorgaande maand.

Over heel 2018 bedroeg de inflatie in Duitsland 1,9 procent, tegen 1,7 procent in 2017.