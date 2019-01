Morgan Stanley verlaagt advies SBM

De marktkenners van de bank verlaagden verder onder meer de verwachte winsten van bedrijven in de sector voor de komende drie jaar met maximaal een vijfde. Ook het aantal nieuwe orders schatten ze nu lager in dan ze eerder deden. Wel geven ze aan dat als de olieprijs boven de 70 dollar per vat komt er een nieuwe situatie ontstaat.

Morgan Stanley denkt wel dat de huidige opleving nog even aan kan houden. Onder meer de verwachte stijging van de olieprijzen als gevolg van de productiebeperkingen van de OPEC zouden goed moeten zijn voor bedrijven in de sector, schrijven de analisten.

Morgan Stanley hanteert een koersdoel van 17 euro voor SBM Offshore. Het aandeel sloot dinsdag op 14,15 euro.