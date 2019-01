SnowWorld verwacht stijging omzet en resultaat

De onderneming stelt dat in de eerste maanden van het nieuwe boekjaar, vanaf 1 oktober, een duidelijk hogere omzet is behaald dan een jaar eerder. Ook wijst het bedrijf op de in december aangekondigde overname van SnowPlanet Amsterdam en de deelneming van 25 procent in het Duitse Alpenpark Neuss in Düsseldorf.

Vorig boekjaar zag SnowWorld de netto-omzet met 4,3 procent dalen tot 26,1 miljoen euro. Het bedrijf kampte in de belangrijke eerste jaarhelft met achterblijvende bezoekersaantallen. In het tweede halfjaar kwam de daling van het aantal verkochte pistetickets tot stilstand.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte afgelopen boekjaar met bijna 13 procent tot 8,5 miljoen euro. De nettowinst steeg met 3,4 procent tot 2,4 miljoen euro.