'Air France wil met Delta in Alitalia stappen'

Parijs - Air France wil mogelijk samen met Delta Air Lines een belang nemen in Alitalia. Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa op basis van ingewijden. Bestuurders van de Franse luchtvaartmaatschappij zouden met afgevaardigden van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato, dat namens de Italiaanse staat grootaandeelhouder van Alitalia is, naar het hoofdkantoor van Delta in Atlanta zijn gereisd.