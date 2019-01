Column: De rijzende stieren

In de goedbedoelde kooplijsten heb ik de Nikkei index niet zien staan, terwijl de maandgrafiek een uitgelezen kans biedt voor lange termijn beleggers om ook een graantje mee te pikken in het land van de rijzende zon. Lees maar verder.

Sterke trendfase

We gaan terug naar eind 2012 toen de index na een jarenlang proces van lagere toppen en lagere bodems eindelijk weer eens de lange termijn gemiddelde lijn opwaarts kruiste. Toen noteerde de Nikkei rond de 10.000 punten, nu staat ruim het dubbele op de borden. Al die tijd is de koers niet meer onder de SMA lijn gedoken. Er werden regelmatig stevige correcties geplaatst, in 2016 werd het heel kritisch, maar de bulls wisten te overleven, mede dankzij mijn 55SMA trendvolgende indicator, ook wel bekend als mijn sleepkabel. Recent werd er getopt bij 24.448, waarna opnieuw een stevige correctie werd ingezet, keurig begeleid door mijn swingteller die thans in het rood op -4 staat. Kortom, volgens de spelregels van het Dashboard beleggen een dip in de uptrend, maar voor hoe lang nog?

Steun op de SMA

Zoals gezegd, de gemiddelde lijn houdt de bulls in de race. De SMA doet wat dat betreft dienst als dynamische trendlijn, ofwel een golvende lijn, geen vaste trendlijn. Dit impliceert dat normaal gesproken de SMA lijn de beste plek is om te bodemen. Want als daar bodemstampers in actie komen, wordt de trend geaccepteerd en gevalideerd en is het meest waarschijnlijke scenario een hervatting of vervolg van de trend.

Een eerste indicatie dat er gebodemd kan worden op de gemiddelde lijn is het verschijnen van een witte candle. En laat dat nu deze maand al het geval zijn. De maand januari is nog pril, maar met deze voortgang kleurt de eerste maandcandle van 2019 wit. Dat is toch een prachtige start van het nieuwe jaar? Tot slot nog even wat getallen als kersen op de taart. Steun 19.360 moet wat de body van de candles betreft intact blijven. Dan is een bullenparade richting de recente rode streep op 24.448 een haalbaar scenario.

Koopkans voor trendbeleggers

Om succesvol te beleggen is het verstandig om in te stappen in de richting van de trend op het moment dat de zogenaamde Risico-Reward ratio goed is. Welnu, instappen rond 20.000 in de wetenschap dat een rally van 22% tot de mogelijkheid behoort met een uitstapniveau onder 18225 (krap 9% verliespotentieel) is voor lange termijn trendvolgers een aangenaam vooruitzicht. Succes met de rijzende bulls!

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.