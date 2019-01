Plek om te ontmoeten en inspireren

Die tweede zaak is voortgevloeid uit een gemis bij hun eerste onderneming. „Hoewel we bij She Knows How voor mooie en diverse klanten werken, miste ik het onderlinge contact met collega’s aan de lunchtafel”, vertelt Marjolein. „Als er veel verschillende mensen binnen een bedrijf werken, gebeurt er altijd wel iets onverwachts of heb je gesprekken waar je wat van opsteekt. Dat is voor kleine ondernemers en freelancers wel een gemis.”

Lunchtafel

Dus zochten de zussen een pand om een plek te creëren voor freelancers en kleine bedrijven ‘waar ze elkaar kunnen ontmoeten en inspireren’. Naast kantoor- en vergaderruimtes verhuren ze ook flexplekken. „En er staat een grote lunchtafel waar iedereen aan kan schuiven”, lacht Marjolein. „Zelfs eenpitters uit de buurt die niet bij ons werken, lunchen wel eens mee.”

De juiste balans tussen het runnen van twee zaken en hun gezin hebben de zussen inmiddels gevonden. „Het komt er in de praktijk op neer dat Marjolein ongeveer 80% van haar tijd besteedt aan She Knows How en ik 80% aan Pand Raak”, vertelt Lonneke. „Ik ben hier eigenlijk altijd aanwezig. Marjolein zit ook een paar ochtenden per week bij klanten en maakt de rest van de tijd gebruik van een flexplek hier in het pand.”

Familiegevoel

Dat pand, in het centrum van Schagen, heeft een bijzondere betekenis voor de zussen. „Vroeger was dit het postkantoor”, legt Lonneke uit. „En daar heeft onze moeder jarenlang gewerkt. Dat draagt een extra steentje bij aan het familiegevoel van ons bedrijf.”

Ook hun oudste zus is onmisbaar voor beide zaken. „Annemiek doet onze administratie én ze past op onze kinderen”, vertelt Marjolein. „Dat is fijn en vertrouwd en maakt ons flexibel bij het ondernemen.”